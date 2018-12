Mrázek v logu, Češi vyhlíží domácí MS juniorů. Jenže co když dojde na katastrofický scénář?

Hokejoví fanoušci už pomalu začínají žít juniorským mistrovstvím světa, které za týden odstartuje v kanadských městech Vancouveru a Victorii, už nyní se ale usilovně pracuje i na následujícím světovém šampionátu hokejistů do dvaceti let, který na přelomu let 2019 a 2020 bude hostit Česká republika, konkrétně Ostrava a Třinec. Organizátoři ve středu představili logo turnaje, jehož dominantou je silueta brankáře Petra Mrázka.

„Při výběru loga jsme si stanovili několik základních cílů, které by mělo splňovat. Jedním z kritérií byl i hokejový prvek, který obsahuje emoce a dynamiku. Proto jsme si vybrali Petra Mrázka a jeho oslavu vítězství nad Spojenými státy v základní skupině na juniorském mistrovství světa 2012," vysvětluje volbu loga Markéta Štěrbová, generální sekretářka organizačního výboru MS v hokeji juniorů 2020.

Mrázek tehdy vyjel z branky, poklekl jedním kolenem na led a s hokejkou v ruce bouřlivě slavil triumf nad USA. „Strašně se nám jeho gesto zalíbilo. Petr Mrázek je navíc rodákem z Ostravy, což je takový bonus pro umístění jeho siluety na logo," doplnila Štěrbová s tím, že Mrázek, jenž byl před sedmi lety vyhlášen nejlepším brankářem juniorského MS, bude i patronem domácího šampionátu v roce 2020.

„Jsem velice rád a potěšen, že mistrovství světa juniorů v roce 2020 bude právě v Ostravě. Měl jsem možnost chytat na mistrovství juniorů v Calgary a Edmontonu a byl to jeden z vrcholů mé juniorské kariéry," vzkázal ze zámoří současný gólman Caroliny.

Brankář Petr Mrázek o juniorském MS v hokeji 2020

Juniorské mistrovství světa se v České republice dosud konalo třikrát – v roce 1994 jej hostily Ostrava s Frýdkem-Místkem, v roce 2002 Pardubice s Hradcem Králové a v roce 2008 Pardubice a Liberec. Pro rok 2020 organizátoři vybrali Ostravu (vítkovická Ostravar Aréna vybudovaná v roce 1986 s kapacitou 10 004 míst) a Třinec (Werk Aréna postavená v roce 2014 pro 5200 fanoušků).

„Hlavní důvodem vybrání Ostravy a Třince jsou vyhovující haly pro takovou událost, což v našich podmínkách není samozřejmostí. Roli hrály i zkušenosti s pořádáním sportovních akcí, finance a všestranná podpora z regionu," objasňuje generální sekretář Českého hokeje Martin Urban, proč volba padla na města z Moravskoslezského kraje.

„Naší prioritou je, aby to byla špičková akce. Věříme, že turnaj bude úspěšný – sportovně, divácky i ekonomicky," přeje si Urban. Rozpočet se má pohybovat kolem 94 milionů korun, dvě třetiny by měly být financovány z veřejných prostředků.

„Vážíme si podepsané dohody ve výši 15 milionů se zástupci Moravskoslezského kraje, stejnou částkou přispěje město Ostrava. Jednáme s představiteli Třineckých železáren, odkud půjdou určité sponzorské peníze. O finanční pomoc chceme požádat i stát. Pokud všechny tyto prostředky dostaneme, upravíme tomu cenovou politiku, aby fanoušci měli o utkání zájem. Pokud to nevyjde, Český hokej musí být připraven uhradit případnou ztrátu," uvědomuje si Urban.

A spolu s dalšími činovníky Českého hokeje si drží palce, aby nedošlo na katastrofický scénář. Tím by byla absence českého týmu na šampionátu v Ostravě a Třinci. U juniorského MS totiž neplatí stejné regule jako u toho seniorského, kdy má pořádající země automaticky zajištěný start.

Hokejové MS juniorů 2020: 10 zemí, dvě skupiny Turnaj pro hráče ročníku narození 2000 a mladších Dějiště Ostrava Ostravar Aréna (kapacita 10 004 míst) Třinec Werk Aréna (kapacita 5200 míst)

Pokud by tedy Češi skončili na MS v Kanadě ve skupině poslední a následně by v boji o udržení neuspěli proti nejhoršímu celku z druhé skupiny, šampionát v Ostravě a Třinci by se jich netýkal. „Bohužel to je realita," ošívá se Urban při pouhém pomyšlení na tuto variantu.

Vstupenky mají být cenově dostupné pro všechny

O složení základních skupin bude jasno až po odehrání nejbližšího MS dvacetiletých v Kanadě. „Česká reprezentace by ale měla hrát v Ostravě. A máme zájem na tom, abychom v Ostravě hráli i případné čtvrtfinále," říká Urban.

Prodej vstupenek na turnaj odstartuje na jaře příštího roku. „Systém prodeje chceme mít jednoduchý, prozatím počítáme s jednou kategorií vstupenek pro každou halu. Je k diskuzi, jestli budeme prodávat denní vstupenky, nebo na jednotlivé zápasy. Fanoušky bych ale rád ujistil, že ceny vstupenek chceme nastavit tak, aby byly dostupné pro širokou veřejnost," slibuje Urban.