Vztyčený prst! Čeká nás hrozně těžký soupeř, varuje před bitvou o semifinále MS Varaďa

USA, tým mladíků, který má česká hokejová reprezentace do dvaceti let nyní v hlavách. Jeden z týmů postoupí v Kanadě do semifinále mistrovství světa. Utkání začíná ve čtvrtek ve dvě hodiny ráno. Američané jsou favoritem, základní skupinou prošli lépe než hráči pod vedením trenéra Václava Varadi.