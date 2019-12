MS hokej U20

Žádný společný Štědrý večer v dějišti hokejového MS do 20 let jako v minulosti. Čeští reprezentanti se 24. prosince rozjeli alespoň na jeden den ke svým rodinám a blízkým. „Ráno jsme měli ještě trénink ve Vítkovicích, pak jsem hned vyrazil vlakem domů. Mám to přes celou republiku, takže jsem se dostal do Chomutova až večer a mohli jsme rovnou jíst," usmál se útočník Jakub Lauko. Pro některé hráče si přímo do Ostravy přijeli rodiče, aby společně strávili co nejvíc času.