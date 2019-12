MS hokej U20

Čeští hokejisté do 20 let nastoupí ve čtvrtek od 15:00 k úvodnímu zápasu domácího mistrovství světa v Ostravě proti Rusku jen se šesti obránci a čtyřmi kompletními útoky. Kouč Václav Varaďa se rozhodl zapsat na soupisku všechny tři brankáře, ale z hráčů do pole nechal ještě čtyři mladíky v roli čekatelů.