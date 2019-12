MS hokej U20

Neuběhla ani minuta, sám byl na ledě pár sekund, a už se svíjel v bolestech. Hvězdný útočník české reprezentace Jakub Lauko na hokejovém MS hráčů do 20 let nejspíš skončil. Po kontaktu s Rusem Jegorem Sokolovem a následném kontaktu s Dmitrijem Voronkovem musel kvůli zranění odstoupit ze hry. Rusové však odmítají, že by měli zásadní podíl na zranění české hvězdy. „Nic jsem neudělal, Lauko jen nešťastně upadl," hájí se Sokolov na serveru championat.ru.

Ruský hokejista odmítá, že by bylo záměrem zranění Lauka. „Nikdy nejdu do souboje s tím, že bych chtěl zranit soupeře. Tady to bylo stejné. Zranění ale prostě hokej přináší," tvrdí Sokolov.

„Přeji Laukovi rychlé uzdravení a doufám, že bude v pořádku. Kdybychom se teď potkali, určitě bych se mu omluvil. Ale znovu opakuji, úmyslně jsem nic neudělal. On jen nešťastně upadl," dodává.

Podobné názory zaznívaly z ruského tábora opakovaně. „Laukovo zranění? Byla to smůla, že se hned při prvním střídání zranil. Na průběh zápasu to ale nemělo vliv," míní obránce Alexandr Romanov. "Lauko najel do Sokolova. Nebylo tam nic, upadl sám," podpořil názor hráčů i trenér Ruska Valerij Bragin.

