MS hokej U20

Čeští hokejisté se dnes na mistrovství světa hráčů do 20 let v Ostravě utkávají s Američany, kteří po nedělním vítězství 3:1 nad Ruskem vedou skupinu B. Svěřenci Václava Varadi mají na kontě tři body za úvodní výhru 4:3 nad Ruskem, na kterou v sobotu navázali porážkou 3:4 s Německem, čímž si zkomplikovali naděje na postup do čtvrtfinále. Zápas začal v 19 hodin. Vysílá ČT sport, online sledujte na Sport.cz.