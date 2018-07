Sledujte Wimbledon na TV Tipsport živě a vsaďte si! Čeká na vás 1 000 Kč zdarma

Napínavé bitvy o třetí grandslam jsou tady! V přímých přenosech na TV Tipsport se nám představí světová tenisová špička a je se už od začátku na co dívat! Největší komunita sázkařů má o favoritech jasno. Roger Federer a zelený pažit v All England Clubu, to se rýmuje. Po čtyřleté abstinenci zvedl Fedex loni zase nad hlavu svou nejoblíbenější trofej a k její obhajobě ho letos posílá na 80 % tipérů v kurzu 2,50:1

Potvrdí česká hvězda skvělou fazonu?

Vyrovnanější je ženský pavouk, kde se opět do čela sázkařských preferencí vrátila Serena Williams, kterou ale na tiketech těsně pronásleduje Petra Kvitová. Česká hvězda obhájila travnatý triumf v Birminghamu a v Londýně jí hraje v kurzu 5,50:1 třetina tipérů.

