Španělsko a Chorvatsko v suchém triku! Vsaďte si na MS v Tipsportu a získejte 1 000 Kč zdarma

Španělsko i Chorvatsko jdou dál bez problémů. Tak to vidí tipéři. Vstupte do největší komunity sázkařů a vyzvedněte si během MS historicky největší bonus 1000 Kč zdarma.

Španělsko jde na domácí Rusko a Chorvaty čeká Dánsko. Oba vítězové svých skupin jsou favority i v osmifinále. Naskočte do největší komunity sázkařů, kde na vás čeká historicky největší odměna – 1 000 Kč pro nové hráče!

Až trochu nečekané drama byl postup z prvního místa pro Španěly. Naopak domácím před šampionátem věřil málokdo, jenže Rusové tyhle předpoklady jasně rozmetali dvěma přesvědčivými výhrami proti outsiderům. Jenže s prvním silnějším soupeřem přišla jasná prohra, a tak jdou do dnešního zápasu jako jasný favorit Španělé v kurzu 1,6:1. Monstrózních 80 000 Kč pak na výhru Iniesty a spol. naložil tipér STAR64.

Chorvatský sen žije dál

Důležitá výhra nad Islandem zajistila Chorvatům první místo, které znamená, že svěřenci kouče Daliče spadli do spodní a výrazně jednodušší části pavouka. První překážkou na cestě za úspěchem je Dánsko. Skandinávci navázali na urputný výkon z baráže a po dvou remízách a jedné těsné výhře jdou do dnešního mače jako jasný outsider. Jak píše v analýze tipér Donalds: „Dánsko sice nehraje špatně, ale Chorvatsko má takových Eriksenů nejméně 6 a myslím si, že Dánsko pro ně bude malina a v klidu si pohlídají postup do čtvrtfinále MS"

Získejte 1 000 Kč zdarma!

Výjimečná akce zaslouží i výjimečný bonus. Pro nové hráče je tak v Tipsportu připraveno 1 000 Kč zdarma!

Založte si ZDE účet u Tipsportu k internetovému sázení a získejte navíc i vstupní bonus 50 000 Kč!