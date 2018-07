Cash out úřadoval! Na dvou tiketech zachránil skoro 700 000 Kč

Nejdřív se svou trefou pochlubil borec s přezdívkou bak188604. Ten měl na tiketu sedm zápasů. Trefil výhru Slovácka nad Baníkem, dva góly Bohemky v Příbrami, ale i třeba víc než 2,5 gólu v bitvě Zlína s Opavou. No a právě tuhle gólovou hranici původně tušil i v belgickém souboji St. Truiden – Cercle Bruggy. Včas se ale rozhodl nečekat na poslední zbývající zápas a nechal si tiket předčasně vyplatit. Skvělé rozhodnutí! Bezgólová remíza v Belgii tak nezkazila výhru 294 325 Kč.

Záchranná brzda za 350 430 Kč

Podobně skvěle zmenežoval svou jízdu jeho kolega s přezdívkou Beniiik. Ten v neděli poslal do hry rovnou třináct mačů. Z české ligy se vypravil do Rakouska, Dánska či Maďarska a po dvanácti přesných zásazích mu zbýval poslední výlet do Rumunska. Tam se v derby utkalo FCSB proti Dinamu Bukurešť. Beniiik správně odtušil, že jeho tip na výhru domácích může být ohrožený, takže sáhl po Cash outu a s výhrou 350 430 Kč pak v klidu sledoval, jak Dinamo minutu před koncem srovnalo na 3:3.

Inspirujte se v Tiket aréně!

Podívejte se do Tiket arény a inspirujte se nejlepšími tikety od zkušených sázkařů, nebo se sami pochlubte svými úspěchy.

Založte si ZDE účet u Tipsportu k internetovému sázení a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!