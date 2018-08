Vykrade Olomouc i druhý favorit? Sledujte českou ligu živě na TV Tipsport a vsaďte si

Opava jede na další výlet do Prahy. Tentokrát je to Slavia, která hostí nováčka. Sešívaní navíc letos ještě neinkasovali ani gól a i tentokrát to tipéři vidí na nulu pro Ondřeje Koláře. Borec s přezdívkou tomane naložil dokonce 30 000 Kč na to, že Slavia vyhraje o víc než dva góly.

Další krádež na Hané?

Loňské překvapení z Olomouce pak hostí dalšího z adeptů na titul. Viktoria Plzeň má na kontě dvě výhry a podle tipérů si jede na Hanou pro třetí. Jak ale dodává v analýze tipér kost: „Oba týmy hrály v prvních kolech útočný fotbal s ne zrovna ideální obranou. Kurz kolem dvou na tři góly je zde slušný."

