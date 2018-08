Uhájí Sigma náskok i v daleké Asii? Bude to těžké, ale Hanáci to zvládnou

Nejprve se Olomouc těšila na bitvu s holandským Alkmaarem, který ale vyletěl už z druhého předkola s kazašským Almaty. Hanáci se ale nepříjemného losu nezalekli a do Asie tak odlétali s pěknou výhrou 2:0 z domácího zápasu. Co na to Kajrat? Tipéři tuší, že i on uhájí domácí tvrz v kurzu 1,95:1.

Postup i s prohrou?

Dokáží si ale Hanáci uhlídat postup i přes případnou porážku? Nebude to vůbec jednoduché. Almaty už v prvním zápasu ukázalo, že je v útoku pořádně silné a domácí prostředí požene tým v čele s Aršavinem a Felipem kupředu. Jak v analýze dodává tipér 625879: „Kairat je doma velmi silný a i v Olomouci ukázal, že dopředu mu to jde. Jen nedokázal nějakou šanci proměnit. Doma věřím, že minimálně dvakrát rozvlní síť a Olomouc pro postup bude muset dát gól."

Inspirujte se v Tiket aréně!

Podívejte se do Tiket arény a inspirujte se nejlepšími tikety od zkušených sázkařů, nebo se sami pochlubte svými úspěchy.

Založte si ZDE účet u Tipsportu k internetovému sázení a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!