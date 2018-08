Po Baníku vykrade Hanou i Sevilla. Tipéři to vidí na jasnou záležitost pro Vaclíka a spol.

Životní zážitek. Loni se vrátili do první ligy, rovnou postoupili do evropských pohárů a ve čtvrtek večer budou hráči Sigmy Olomouc čelit pětinásobnému vítězi Evropské ligy, FC Seville. Specialisté na tuto soutěž přijedou na Hanou v plné polní i s Tomášem Vaclíkem v bráně. Sázkaři to proto vidí jednoznačně. Drtivých 98 % tipů míří na hosty v kurzu 1,34:1.

Hanáci se nevzdají lacino!

O prohře týmu kouče Jílka nepochybuje ani ZlaMacecha. Ta ale ve své analýze připomíná, srdnatý výkon Sigmy proti Almaty a očekává tak, že se domácí nevzdají bez boje. „Sevilla utkání zvládne, ale zároveň si myslím, že se Olomouc bude statečně bránit a prohraje relativně obstojně, a proto doporučuji složenou sázku na Sevillu a maximálně 4 branky v utkání."

Inspirujte se v Tiket aréně!

Podívejte se do Tiket arény a inspirujte se nejlepšími tikety od zkušených sázkařů, nebo se sami pochlubte svými úspěchy.

Založte si ZDE účet u Tipsportu k internetovému sázení a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!