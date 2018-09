V úvodním mači Plzni výhra těsně utekla a tentokrát čeká Plzeň pořádná fuška. Na Stadio Olimpico přijedou jako jednoznačný outsider proti domácímu AS.

Vsaďte si na Plzeň proti AS Řím a získejte 150 Kč zdarma

Chybělo pár vteřin a Plzeň měla na kontě tři body. Takhle se po remíze 2:2 vydává na horkou půdu římského AS, které je v zápase jasným favoritem. Giallorossi prožívají prachbídný start do sezóny, ale i tak věří Schickovi a spol. plných 99 % tipérů. V analýze dodává borec zahrady: „Bude to podobný zápas, jaký odehrála Sigma v Seville. Tam sice šance měla, ale prohrála jednoznačně. Je v silách Plzně odehrát vyrovnaný možná jeden poločas, ale ne celý zápas."

Inspirujte se v Tiket aréně!

Podívejte se do Tiket arény a inspirujte se nejlepšími tikety od zkušených sázkařů, nebo se sami pochlubte svými úspěchy.

Založte si ZDE účet u Tipsportu k internetovému sázení a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!