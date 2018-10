Druhá výhra pro Česko? Vsaďte si na repre a získejte 150 Kč zdarma

Čekala to pouze hrstka skalních fandů, ale český tým se vzchopil a z Trnavy dovezl historicky první tři body v Lize národů. Tým s novým kapitánem Bořkem Dočkalem šlapal, ale pořád je to jenom začátek cesty. To tuší i tipéři, když na Šilhavého partu sice před úterním mačem míří třetina tipů v kurzu 5,31, ale další polovina pak hraje domácí Ukrajince za 1,74:1.

Český triumf za 58 100 Kč?

České družině věří i borec s přezdívkou okrouhlicky. Pokud totiž Dočkal a spol. přivezou tři body do Prahy, přivezou s sebou i krásnou výhru 58 100 Kč. Jak ale poznamenává jeho kolega bahno32, teď už jde o hodně. Ve hře je totiž postup a není prostor na defenzivní taktiku. „V tomhle zápase nemůžou hrát naši hráči defenzivně protože potřebují zvítězit. Myslím si proto, že padne hodně branek a domácí budou potřebovat na vítězství vstřelit minimálně 2 branky."

