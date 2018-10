Zaútočí Klokan i tentokrát? Sledujte českou ligu živě na TV Tipsport a vsaďte si

Jeden jako druhý. Oba mají stejný počet bodů a spolu vládnou fotbalové lize. Týmy Slavie a Plzně teď také čeká o víkendu podobná fuška. Lídr tabulky jede do Liberce a návrat kouče Trpišovského na místo činu ocenili tipéři důvěrou 90 % na výhru v kurzu 1,93:1.

Sundá Klokan boxerské rukavice?

A propós. Místo činu. Na to se vrací i Plzeň, ale s daleko horšími vzpomínkami než zmíněný kouč Slavie. Viktorii totiž při posledním vzájemném setkání v Ďolíčku zadupal zelenobílý Klokan do země 5:2. No a pár dní před zápasem na San Bernabéu je rychta ve Vršovicích to poslední, co by Vrbova parta potřebovala. Ví to i borec s přezdívkou jakubhornof, který s triumfem Viktorie míří na výhru 61 200 Kč.

