Slavia za překvapením a Jablonec konečně za třemi body!

Po skvělém výkonu v Petrohradu zakončeném nejhorším možným způsobem, gólem pár vteřin před koncem zápasu, se Slavia pokusí navázat na svůj výkon tentokrát vítězně. Jenže to ani teď nebude lehké. V kádru má tři účastníky MS, je o skóre druhý v dánské lize a stejný způsobem naopak kraluje i skupině C v Evropské lize. FC Kodaň jde do bitvy se sešívanými sice jako kurzový favorit, ale rovnou třetina tipérů posílá k výhře právě Trpišovského partu v kurzu 2,91:1.

Jablonec konečně za tři body!

V devět večer se pak ve čtvrtek vrhnou do své bitvy i fotbalisté Jablonce. Ty čeká druhý zápas na domácím stadionu v řadě a podle sázkařů by to mělo být tentokrát konečně za tři body. Tři čtvrtiny sázkařů sázejí na domácí v kurzu 2,18:1. Proti většině ale jde borec s přezdívkou 264616, který má na tiketu neprohru Astany a míří na výhru 476 620 Kč.

