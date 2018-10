Na co sex s eskortní službou? Existuje něco lepšího!

Dlouhou dobu nezbývalo mužům při hledání nekomplikovaného sexuálního dobrodružství nic jiného než cesta do night-klubu nebo dívky z eskortní služby. Nejpozději od té doby, co existuje internet, už tomu tak není. Díky anonymitě na stránce www.TheCasualLounge.cz je nyní možné domluvit si jednoduše spontánní rande se stejně smýšlejícími ženami. Protože nejen muži objevili ony přednosti, ale i ženy čile využívají randící portály, aby vnesly do svých milostných životů změnu a aby unikly ze sexuální manželské rutiny.

Další informace a bezplatné přihlášení na: www.TheCasualLounge.cz

„Já těm ženám rozumím!", přiznává otevřeně jedna z profesionálních služebnic. „Ještě nikdy to právě pro nás ženy nebylo tak jednoduché, uspokojit naše sexuální touhy – ale pro obchod je to špatné." Dokonce přiznává, že občas také využívá seznamovací portály, aby našla otevřeného partnera pro uskutečnění vlastních sexuálních tužeb. "Proč taky ne? Já jsem také jen žena. Jedna věc je práce, ale já mám také své vlastní potřeby a touhy."

Trend tedy jednoznačně tíhne k nezávazným sexuálním schůzkám přes internetové portály jako je www.TheCasualLounge.cz , kde muži a ženy raději hledají naplňující extázi s opravdovými lidmi, než aby platili za jedno číslo s profesionálkou a to často bez prožitků. Na své si přijdou obě strany a často skončí to, co bylo původně jen schůzkou na jednu noc, žhavou aférou.

