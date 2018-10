Kdo se lépe připraví na derby? Sledujte českou ligu živě na TV Tipsport a vsaďte si

Jen jednou za sezónu se může stát, že Sparta hraje v lize na Letné jako host. Je to právě v případě, kdy přijede do Zlína. V sobotu se na Valašsku bude připravovat na derby, když do zápasu naskočí jako jednoznačný favorit sázkařů v kurzu 2,09:1.

Malé pražské derby pro Slavii

Podobně i druhý aktér derby půjde do generálky jako jednoznačný favorit. Slavia totiž po výletu do Kodaně přivítá doma Duklu, která se s novým koučem a skvělým stoperem Ďuricou začíná odrážet ode dna. Důležité výhry posbírala proti Opavě a v Karviné. Jenže tentokrát přijede na hřiště lídra ligy a tady jsou karty rozdané jasně. S podporou 98 % tipérů si v kurzu 1,18:1 jde pro výhru domácí Slavia.

Sledujte ligu na TV Tipsport!

Stejně jako v minulých sezónách i letos je to právě TV Tipsport, kde si můžete vsadit a zároveň sledovat všechny ligové zápasy bez jakéhokoliv zpoždění. Všechny zápasy jsou pro sázkaře zdarma! Vsaďte si a užívejte si špičkový domácí fotbal v opravdu přímém přenosu. Díky TV Tipsport vám neunikne jediná akce!

Založte si ZDE účet u Tipsportu a sledujte tisíce přímých přenosů z nejlepších sportovních soutěží planety! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na první sázky a bonus 50 000 Kč.