Tipsport spustil novou registraci. Už nemusíte na pobočku!

Jak to funguje?

Je to velmi jednoduché. Banka, u které máte účet, předá s vaším souhlasem do Tipsportu údaje nutné pro ověření totožnosti (jméno, příjmení a datum narození). Registraci tak dokončíte na pár kliknutí myší. Vše je navíc velmi intuitivní a snadné. Tipsport zatím spolupracuje se třemi bankami. Klienti ostatních bank zatím musí při registraci do Tipsportu počítat s návštěvou pobočky. Smutnit ale nemusí, Tipsport má v plánu postupně rozšiřovat spolupráci s dalšími bankami.

Je to bezpečné

O své osobní údaje a údaje o bankovním účtu nemusíte mít žádný strach. Přístupové údaje k internetovému bankovnictví zadáváte pouze bance, Tipsport k nim přístup nezíská. Banka do Tipsportu předává jen osobní údaje nezbytné pro ověření. Informace o stavu účtu, pohybech na účtu a podobně Tipsport od banky v žádném případě neobdrží.

Co za to získám?

Po dokončení registrace dostanete úplně zdarma 150 Kč na první sázky a vstupní bonus až 50 000 Kč. Čeká vás nejširší nabídka streamů ze špičkových světových i českých soutěží. Od české fotbalové ligy a hokejové Tipsport extraligy přes španělskou Primera Divisón a NHL až po NBA či tenisové grandslamy. V největší komunitě sázkařů navíc není nouze o rady zkušených tipérů a tikety k inspiraci v Tiket aréně.

