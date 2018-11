Plzeňské překvapení? Ne! Tipéři to vidí na druhou výhru Realu

Po výhře nad Plzní a debaklu v El Clásicu se Real rozloučil s koučem Lopeteguim a tým tak do odvety ve Štruncových sadech povede náhradní kouč Santiago Solari. No a paradoxně právě pod vedením bývalého záložníka Real zvládl oba své zápasy a taky do Plzně přijíždí s velkou slávou jako jednoznačný favorit. V kurzu 1,25:1 věří obhájcům trofeje plných 96 % tipérů.

Plzeňský tiket míří do finále

S napětím bude dnešní zápas sledovat i borec s přezdívkou kadimir. Ten totiž má na tiketu Plzeň hned dvakrát. V prvním případě padly v zápase proti Baníku aspoň tři žluté karty a dnes potřebuje, aby Real vyhrál minimálně o dvě branky. Zpečetí tak sympatickou výhru 24 100 Kč.

Inspirujte se v Tiket aréně!

Podívejte se do Tiket arény a inspirujte se nejlepšími tikety od zkušených sázkařů, nebo se sami pochlubte svými úspěchy.

Založte si ZDE účet u Tipsportu k internetovému sázení a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!