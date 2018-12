Vsaďte si na Plzeň proti AS Řím a získejte 150 Kč zdarma

Už to v minulém kole vypadlo, že si Plzeň jede do Moskvy pro nálož a CSKA ji vyprovodí z pohárové Evropy. Jenže dopadlo to přesně naopak. Viktoriáni jdou do závěrečného zápasu z třetího místa a s velkou šancí, že na něm i po domácí bitvě s AS Řím zůstanou.

Co na to sázkaři?

Drtivá většina tipérů předpokládá, že se Plzeň rozloučí s Ligou mistrů prohrou. Giallorossi jdou do zápasu v kurzu 2,40:1 a s důvěrou 90 procent tipérů. A Plzeň? Podle borce s přezdívkou havinko159 mají domácí výraznou šanci se proti oslabenému soupeři prosadit. Trenér Di Francesco bojuje o udržení a tým dokonce v domácí lize vypadl z pohárových příček.

Inspirujte se v Tiket aréně!

Podívejte se do Tiket arény a inspirujte se nejlepšími tikety od zkušených sázkařů, nebo se sami pochlubte svými úspěchy.

Založte si ZDE účet u Tipsportu k internetovému sázení a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!