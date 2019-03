Odvetné zápasy osmifinále Ligy mistrů! Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

V klání španělského a francouzského celku měly oba týmy dohromady 29 střel. Reds na branku Němců vyslali 25 pokusů. To svědčí o tom, že střelci neměli dobře seřízená mířidla a nechali vyniknout brankáře. Do odvet tedy žádný ze soupeřů nevstupuje s výhodou lepší pozice a rozdají si to v dnešním duelu o postup do čtvrtfinále. Vsaďte si na osmifinále Ligy mistrů u Tipsportu a získejte 150 Kč zdarma.

Německý mistr vyhraje a postoupí!

Bavorský velkoklub opět našel ztracenou formu a v Bundeslize se mohutně dotahuje na vedoucí Borussii. Klíčovým hráčem je Robert Lewandowski, který svými góly táhne německého giganta. V jeho prospěch hraje fakt, že odveta se uskuteční v Allianz areně. K predikci o postupu Kovačových svěřenců se v analýze přiklání i tipér s přezdívkou prokop37, který jako další z faktorů uvádí slabou formu Liverpoolu včetně klíčového útočníka Mo Salaha.

