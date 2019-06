Ovládne Djokovič wimbledonské kurty? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma na první sázky!

Kdo další má sílu promluvit do boje o poháry? V mužské kategorii není nikdy dobré podceňovat Rogera Federera, osminásobného šampiona a zdejší legendu. Sedmatřicetiletý Švýcar se na Londýn naladil titulem v Halle a rozhodně se nedá bez boje. Totéž platí i pro Rafaela Nadala, jenž ale není na zeleném kurtu tak dominantní jako na antuce. Zbytek pole může jen překvapit. Mezi ženami má podle boookmakerů největší šanci čerstvá vítězka French Open Ashleigh Bartyová, těžké to soupeřky budou mít také se Serenou Williamsovou a Naomi Ósakaovou. Na vrchol se budou chtít probojovat i Češky Petra Kvitová s Karolínou Plíškovou. Nebo znovu překvapí Markéta Vondroušová? Vsaďte si na to, kdo ovládne Londýn a získejte 150 Kč zdarma na první sázky! Celý turnaj navíc můžete sledovat živě na TV Tipsport!

Pohár zvedne Srb!

Tipér dusanguth159 nevidí v pavouku mužské dvouhry nikoho, kdo by dokázal pokořit Novaka Djokoviče. „Nadal nemá šanci udržet s ním na trávě tempo. Federer už taky ne. I když vyhrál v Halle, s takovým výkonem by na Novaka ve Wimbledonu nestačil. Zverev je kvalitní hráč, ale chybí mu stabilita. Djokovičovy šance na výhru vidím tak na 70 %," napsal v analýze sázkař. Oslaví nakonec tenista z Bělehradu pátý triumf v All England Clubu?

