Obhájí Slavia český fotbalový titul? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Slavia zvládla základní část i zrádnou nadstavbu nejlépe ze všech šestnácti účastníků a jako úřadující mistr vstoupí do sezony 2019/2020 jako jednoznačný favorit na obhajobu. Tým vhodně posílil a chce být úspěšný nejen na domácím poli, ale také v evropských pohárech. Nahánět by ho mohl především největší rival z Letné. Na Spartě mají nového trenéra, přišla i řada zajímavých hráčů, může ale nějakou dobu trvat, než tým najde jasnou herní tvář.

V závětří bude jako vždy číhat Viktoria Plzeň. Zkušené mužstvo s protřelým koučem Vrbou umí vyhrávat, i když herně nezáří. Zbytek pelotonu už by měl mít větší odstup. Mladá Boleslav, Jablonec, Liberec či Baník ale mohou lídry pořádně trápit. Na druhé straně tabulky by se podle předpokladů měla pohybovat hlavně Příbram s Karvinou, nováček z Českých Budějovic, Opava či Bohemians Praha. Víte, jak to celé dopadne? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma! Sledujte nejvyšší soutěž živě na TV Tipsport!

Zvncek věří Slavii!

Sázkař zvncek přidal na tiket příležitosti, kdy věří, že titul obhájí Juventus a Slavia překoná všechny konkurenty v tuzemské nejvyšší soutěži v kurzu 1,40:1 respektive 1,70:1. Vyjdou tyto dlouhodobé sázky na mistry soutěží a získá krásných 20 tisíc? Vidíte vítěze Serie A a 1. české ligy stejně?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!