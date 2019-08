Jak bude pokračovat 1. česká fotbalová liga? Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Letní pauza je minulostí a nový ročník nejvyšší české fotbalové soutěže je v plném proudu. Dva top favorité vstoupili do ligy pravou nohou. Sparta po úvodním zaváhání se Slováckem porazila silný Jablonec a Příbram a částečně si napravila reputaci. Naváže na výhru v dalších kolech? Jak bude 1. česká liga pokračovat? Vsaďte si a sledujte živě na TV Tipsport, kde se vše dozvíte! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Slavii i Plzni se vstup do základní části povedl, své první tři duely zvládly a body poprvé ztratily až ve 4. kole shodně po bezgólových remízách. Oba týmy vhodně posílily kádry a chtějí být úspěšné nejen na domácím poli, ale také v evropských pohárech. Tuto dvojici by mohl nahánět především rival z Letné. Na Spartě mají nového trenéra, přišla i řada zajímavých hráčů, může ale nějakou dobu trvat, než mužstvo najde jasnou herní tvář. Ostatně, to se potvrdilo v prvním zápase sezony – po špatném výkonu sparťané prohráli se Slováckem 0:2. Poté však následovala ve stejném poměru výhra nad silným Jabloncem. Navážou Kozák a spol. na utkání se Severočechy?

Zbytek pelotonu už by měl získávat větší odstup od zmiňované trojice. Mladá Boleslav, Jablonec, Liberec či Baník ale mohou lídry pořádně trápit. Na druhé straně tabulky by se podle předpokladů měla pohybovat hlavně Příbram s Karvinou, nováček z Českých Budějovic, Opava nebo Bohemians.

Zvncek hraje Slavii!

Sázkař zvncek přidal na tiket příležitosti, kdy věří, že v Itálii obhájí titul Juventus a Slavia překoná všechny konkurenty v elitní tuzemské lize v kurzu 1,40:1, respektive 1,70:1. Vyjdou tyto dlouhodobé sázky na mistry soutěží a získá tipér krásných 20 tisíc? Necháte se inspirovat?

