Slavia klepe na bránu Ligy mistrů. Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

První duel play-off o elitní evropskou soutěž vyšel fotbalistům Slavie na výbornou. V Rumunsku neinkasovali, zatímco sami dokázali jednou skórovat, takže si do Prahy odvezli opravdu nadějný výsledek. Sami ale dobře vědí, že nic není rozhodnuté. Uspějí nakonec? Vsaďte si na odvetu klíčového dvojutkání a získejte 150 Kč zdarma.

Trpišovského tým byl na stadionu Kluže zpočátku jednoznačně aktivnější. Převahu potvrdil Masopustův gól po skvěle sehraném signálu. Po pauze se ale protivník vzchopil, trefil tyč a deset minut před koncem navíc gólman Kolář chytil Omranimu penaltu. To ale neznamená, že Kluž je z kola venku. Před dvěma týdny se jí v Glasgow povedlo čtyřikrát skórovat, takže sešívaní se musejí mít na pozoru. Povede se jim změnit velký sen v realitu? Vsaďte si na Slavii v play-off Ligy mistrů a získejte 150 Kč zdarma!

Dva góly v rumunské síti!

Jedna věc je jistá. Výběru kouče Petresca nezbývá než v Praze alespoň dvakrát skórovat. To podle ondrejemata prospěje domácí ofenzivě. „Ve známém prostředí a s bouřlivou kulisou za zády bude výkon slávistů gradovat. Kluž to musí otevřít, takže se nabídne mnoho příležitostí, a to v podstatě třeba i za stavu 1:1. Věřím, že Slavia je schopná vstřelit dvě branky a očekávám její postup," nemá ondrejmato pochybnosti. Odhadl vývoj zápasu správně?

