Každý z nás má v sobě Alfa samce! Jak ale v sobě probudit to zvíře?

O co to vlastně jde?

To, co není vidět, ale ženy po tom prahnou z podstaty svého ženství, je síla, energie, vitalita apod. Tomu všemu se v souhrnu dá říct testosteron, mužský hormon. Je to jako když se oblečete tak dobře, že vám žádná neodolá. Jako že vůbec žádná!

Že nejste dost krásní, urození, bohatí, vzdělaní, sexy a nevím co ještě? Pánové, tenhle seznam nesmyslů si napište na papír, ten důkladně přehněte, pak ještě jednou a ještě jednou a teprve potom ho bez jakékoliv emoce roztrhejte a hoďte do koše, kam patří.

Ženy mají v sobě, a nevíme přesně kde, takový malý radar, který jim hlásí, že ten pravý jste právě vy. My ten radar máme taky, ale jistě ne na stejném místě.

Alfa samec jste VY!

Když žena stojí před něčím, co chce, pozná to, a ať už si myslíte cokoliv, ony balí nás. Jen nám nechávají pocit, že jsme si je jako vybrali my. Ano, Vaše žena si Vás vybrala mnohem dřív, než jste si jí vůbec všiml. A ano, mohlo hrát roli oblečení, snad čisté boty, účes apod., ale žádná by Vás nechtěla, kdyby Vám chybělo to něco. Snad se to trochu promítá do charismatu, hezkého úsměvu, humoru a tak. Ale ten souhrn toho všeho je v testosteronu. A jestli je Vám přes třicet, každý rok ztrácíte 1 % z toho, pro co si Vás žena vybrala.

Co s tím?

Příroda je krutá k ženám. Nejkrásnější jsou, když jim je právě zmíněných třicet let, zatímco my se od tohoto věku teprve měníme v opravdové, vyzrálé muže. A kde byla krutá k nám? Příroda nám ubírá na chuti. Ne k jídlu, ta roste a těžko ji zastavit. Ale testosteron nás trápí, tedy jeho úbytek, který se proti logice věci projevuje narůstající pneumatikou kolem pasu, co nejde vyfouknout, a pupík není ventilek. Testosteron, tedy jeho klesající hladina, nám bere prostě sexuální touhu. K tomu nám krade i svalovou hmotu, reguluje náladu a pevnost našich kostí.

Jde to všechno napravit?

Jestli vám začala vonět víc práce než vaše žena či partnerka, tak tu začalo něco zavánět. Teď vám prozradíme jedno strašně sprosté slovo, které za to může. Připraveni? Andropauza! Fuj, úplně se nám kroutí prsty na nohou, když to vyslovujeme. Ano přátelé, i my máme svůj vlastní přechod. Uklidníme vás tím, že se to dá řešit. My na to máme zbraň jménem ProMan Plus, kterou si všichni hromadně chválíme. A vy můžete taky, navíc Vám ho teď nabízíme zadarmo, tak moc mu věříme. Objednejte si ho jen za poštovné 49 Kč. Chlapi sobě!