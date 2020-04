Má vaše rodina dostatek vitaminu C?

Co je to Ester-C? Je to patentovaný typ vitaminu C, který má zdokumentované účinky pozitivního vlivu nejenom na imunitu, ale také na psychickou pohodu a odolnost vůči stresu. A to všechno se v téhle turbulentní době opravdu hodí. Ester-C se totiž udrží v buňkách imunitního systému déle než jiné formy vitaminu C a lépe se vstřebává. Znamená to, že ho tělo využije na maximum a zbytečně ho nevyloučí ven už po pár hodinách.

Imunita je základ všeho

Představili jste si někdy, co to vlastně imunitní systém je? Funguje jako ochranný štít celého těla – má za úkol nevpustit dovnitř nic, co by tělu mohlo uškodit, a zároveň se stará o to, aby byly všechny buňky vyživené a všechny procesy v těle běžely bez problémů. Imunita vás tedy chrání zevnitř i zvenčí. Co se ale stane, pokud je imunitní štít někde oslabený?

Kdy je vitamin C potřeba ještě více?

Vždy když se nacházíte v nějaké nevšední situaci. Teď na jaře je organismus unavený po zimě a časté střídání počasí ho ještě více oslabuje. Bohužel jste v této době vystaveni nejrůznějším vnějším vlivům, které vás zatěžují i psychicky, a proto je potřebné organismus podpořit zvýšenou dávkou kvalitního vitaminu C ve formě Ester-C. Užívat by ho měla celá rodina, a především děti a senioři, pro které je vitamin C ještě o něco potřebnější. Ester-C Naturamed

Pro zdraví je nezbytný, ale tělo si ho samo neumí vytvořit

I když se vitamin C podílí na mnoha životně důležitých funkcích, tělo si ho samo nevyrábí. V první řadě je nejlepší postarat se o dostatek ovoce a zeleniny v jídelníčku. Bohužel, většina české populace má problém s příjmem potravin, které jsou na vitamin C bohaté – pro představu byste museli sníst každý den pět pořádných porcí ovoce, abyste si zajistili dostatečný příjem vitaminu.

Síla přírody v podobě šípků