Fotbal v Německu je zpět! Vsaďte si a sledujte živě na TV Tipsport!

Do Signal Iduna Parku zamíří rival z Gelsenkirchenu, který na vestfálský celek nestačil pouze jednou z posledních osmi ligových duelů! To vedoucí Bayern Mnichov se představí na půdě Unionu Berlín, který na podzim porazil 2:1. Urve znovu tři body a padnou alespoň dvě branky? „Bavoři hrají o titul a takové zápasy musí zvládat za tři body. Tím, že se hraje bez diváků, tak se navíc maže výhoda pro domácí celek. Jediná neznámá je, jak se jednotlivé týmy popraly s nucenou pauzou. Hráči Bayernu moc dobře ví, o co jde,“ uvádí ve své analýze esazkar. Vsaďte si a sledujte všechny zápasy nejvyšší německé soutěže v přímém přenosu na TV Tipsport. Získejte navíc 150 Kč zdarma!

Góly budou padat!

„Borussia je ofenzivní mašina, což nám letos již několikrát dokázala. Umí otáčet zápasy a dávat spoustu branek. Daří se jí hlavně ve druhých poločasech, které má BVB bezkonkurenčně nejlepší v celé Bundeslize. Třeba Augsburgu nasypala mezi 49. a 79. minutou pět branek. Ofenzivní síla? Sancho, Hazard, Reus a hlavně norský gólostroj Haaland. Myslím, že po korona pauze si budou chtít zastřílet. Mé sázce nahrává i obrana Dortmundu, která je často děravá jak cedník,“ uvádí Hanz14jr.

