Plzeň v předkole Ligy mistrů! Vyřadí nebezpečný Alkmaar?

Když Viktoria přes favorizovaný Alkmaar postoupí, zajistí si minimálně účast v základní skupině Evropské ligy. V opačném případě se přesune do 3. předkola EL. Na veledůležitou bitvu se přitom trenér Adrián Guľa a jeho svěřenci naladili triumfem, když v pátečním úvodním kole nového ročníku nejvyšší české soutěže porazili Opavu 3:1. A AZ? Domácí tým půjde do středečního ostrého pohárového utkání rovnou z přípravy. Liga v Nizozemsku totiž odstartuje až o druhém zářijovém víkendu. Vsaďte si na kvalifikaci Ligy mistrů a získejte 150 Kč zdarma!

Viktoria překvapí

„Zahraji si postup Západočechů. Alkmaar podstoupil poslední soutěžní zápas zkraje března a já si myslím, že se to musí projevit. U nás se sezona "dohrála", na konci navíc Viktoria díky nadstavbě absolvovala plno těžkých duelů (se Slavií, Spartou, Baníkem, Libercem), takže by měla být oproti soupeři výrazně vyhranější. Guľa v Plzni za ten půlrok, co tam je, odvedl velmi kvalitní práci. Teď proti Opavě to sice drhlo, ale tím líp. Facka na začátku hádám borcům naopak pomůže k tomu, aby neusnuli na vavřínech,“ píše v analýze tipér johnynz.

Také věříte českému pohárovému zástupci?

