Jumbo - Visma řádí na Tour, vrátí se Sagan do zeleného?

Pozornost se tradičně stáčí na Petera Sagana. Slovenský fenomén bojuje na TdF o svůj osmý zelený trikot pro krále bodovací soutěže. Žilinský rodák je z kurzového hlediska spolu se Samem Bennettem největším favoritem! Právě devětadvacetiletý irský cyklista stáje Deceuninck - Quick - Step skončil v páté etapě na třetím místě a na pódiu se vyhříval v zeleném.

A co boj o „žluťáka“? Slibně to má zatím rozjeté Adam Yates z Mitcheltonu - Scott. Velké ambice má také Primož Roglič a s ním celý Team Jumbo - Visma, který je výtečně poskládaný a ve skvělé formě. To dokázal i Wout van Aert, když úterních 183 km zvládl nejrychleji ze všech. Mezi další adepty na celkové prvenství patří obhájce Egan Bernal, Tom Dumoulin nebo Thibaut Pinot. Naplní se prognózy? Nebo se snad dočkáme nějakého překvapení? Vsaďte si a sledujte kompletní Tour de France živě!

Outsider zaválí!

Sázkař Ralis007 vyhlíží senzaci: „Tour ovládne Mikel Landa, lídr stáje Bahrajn-McLaren, která nepovolala velkou hvězdu stejného rázu jako on – Brita Marka Cavendishe. Tím pádem se pojede právě na Landu. Šéf stáje se také vyjádřil v tom smyslu, že trasa letošní TdF by měla Mikelovi sedět, má výbornou formu a tým k němu vybral skupinu dobře připravených závodníků. Věřím, že Landu dokážou vytáhnout až na samotný vrchol,“ zanalyzoval tipér kurz 33.

