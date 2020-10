Přidá Liberec další výhru a co pražská „S“ v pohárové Evropě?

Liberec byl proti Gentu outsiderem a podle toho to na trávníku vypadalo. Více ze hry měli hosté, ale selhali v koncovce. To Severočeši prokázali nebývalou efektivitu, když z minima vytěžili maximum a oslavili důležitou výhru. Nyní se Slovan představí na hřišti CZ Bělehrad, v jehož kádru působí někdejší hráč Sparty Guelor Kanga.

Sešívaní si měli z Izraele odvézt tři body, jenže i svěřenci trenéra Trpišovského mají dlouhodobě problémy s produktivitou a z celé řady jejich pokusů se ujal jediný. To domácímu celku na tři góly stačily tři střely. Teď se Bořilova parta postaví v Edenu Leverkusenu, který na úvod rozmetal Nice 6:2. A Sparta? Po nezdaru s Lille ji čeká nesmírně náročné utkání na San Siru proti AC Milán, v jehož dresu řádí fenomenální Zlatan Ibrahimovič (3 zápasy, 6 gólů).

Ve skupině C by si to měla rozdat o druhé postupové místo Slavia s Nice.

