Bolka vs. Vary! Další přestřelka?

V hokejové Tipsport extralize si to v neděli rozdají Karlovy Vary s Mladou Boleslaví. Oba soupeři jsou na tom v aktuálním ročníku velmi slušně a figurují v horních patrech tabulky. V posledních týdnech navíc nabrali formu a posbírali spoustu bodů. Nyní si to rozdají mezi sebou. Východočeši mají svému rivalovi co vracet, vždyť koncem listopadu vyfasovali ve městě automobilů výprask 4:11. Zvládnou reparát nebo z toho bude další debakl?