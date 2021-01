Tipsport extraliga: Rozstřílí Třinec Kometu? Selžou Vary v Plzni i poosmé?

Třinec nabírá dech. V hokejové Tipsport extralize zmákl čtyři z posledních pěti zápasů. Minulý triumf proti Českým Budějovicím byl přitom hodně divoký – 9:7! Potvrdí Oceláři zlepšené výsledky v Brně? Kometa je na tom co do formy opačně. Tři z předchozích čtyř duelů nedokázala dovést do úspěšného konce, takže i proto je mírným favoritem jednotka kapitána Petra Vrány. Souhlasíte s prognózami? Vsaďte si u Tipsportu a sledujte všechna utkání Tipsport extraligy v přímých přenosech na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!