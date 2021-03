Sto tisíc za drobné? Skvělý plán raddky zachránil cashout!

V průběhu čtvrtfinále play off Tipsport extraligy a Chance ligy řada sázkařů shrábla parádní výhry. Janula72 trefil hned tři střelce Ocelářů v jediném zápasu. Za góly Gernáta, Hrni a Michala Kovařčíka na ledě Komety zkasíroval 35 150 Kč!

Vsaďte si u Tipsportu, sledujte všechny duely o Masarykův pohár živě na TV Tipsport a můžete vyhrát jako tento sázkař na šťastný tiket! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Becher21 zvolil jinou strategii. Do akovky poskládal hned pět utkání. Zatímco v elitní české soutěži věřil hostům, v Chance lize si naopak vsadil na domácí týmy. A s tiketem si užil pořádné nervy!

Liberec otočil duel s Hradcem Králové až v závěrečné desetiminutovce, Mladá Boleslav prohrávala v Pardubicích 0:3 a na vítězství dosáhla díky čtyřem brankám ve třetí třetině. Hodně se nadřeli i hokejisté Litoměřic a Vsetína. Vrchlabí dlouho vedlo na Lapači 2:0, Valaši ale tipéra nezklamali. Nakonec Becher21 mohl slavit, na účtu mu přistálo 106 323 Kč!

Promění Sparta i Třinec hned první mečbol? Takovou otázku si položil rossler2 a pak si vsadil, že favorité zvítězí alespoň o dva góly. Jak to dopadlo? Přesně, jak sázkař očekával. Obě mužstva porazila soupeře dokonce třígólovým rozdílem. Handicapová partie přihrála rosslerovi2 42 600 Kč!

Že se ženy nevyznají v hokeji? Raddka tento stereotyp jasně vyvrátila, když se mezi mantinely pustila s odvážným plánem, jak vyhrát 100 tisíc korun. Sedmkrát měla jasno o vítězi a k tomu přidala šest overů. V Tipsport extralize, Chance lize, finské lize i KHL byla raddka stoprocentní. Zezelenaly jí i dva zápasy německé DEL.

K fantastickému balíku pak chyběl poslední krok. Sázkařka potřebovala, aby v souboji Düsseldorfu se Straubingem padlo alespoň pět zásahů. Hosté vedli od 42. minuty 4:0. Jak se blížil konec utkání a stav se neměnil, rozhodla se raddka, že riziko je příliš velké. Sáhla tedy po cashoutu, za který brala 63 235 Kč. Udělala dobře? Ano! Pátého gólu by se totiž nedočkala…

Bolka na Třinec umí!

Hokejová Tipsport extraliga zná všechny semifinalisty. Sparta se střetne s Libercem a Oceláři změří síly s Mladou Boleslaví. Tipér cibinho250 je přesvědčený, že Středočeši dokáží Třinec vyřadit.

„Mladá Boleslav ve čtvrtfinále potvrdila kvalitu a ve čtyřech zápasech smázla Pardubice. Čtvrtá výhra, kdy otočila z 0:3 na 5:3, navíc ukázala psychickou odolnost týmu. Třinec si také bez větších problémů poradil s Brnem. Ve skvělé formě se ukázala elitní formace a hlavně brankář Kacetl, který několika skvělými zákroky Třinec podržel. Nevěřím ale, že si takovou formu udrží celé play off. Co mě ale hlavně vede k této sázce, je vzájemná bilance ze základní části. Boleslav Třinec čtyřikrát porazila a pouze v jednom zápase se šlo do prodloužení. Třinci prostě styl Středočechů nevoní,“ rozebral cibinho250 v analýze s kurzem 3,65, proč jde proti favoritovi. Necháte se inspirovat?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!