Ukončí Sparta čekání na triumf v derby „S“?

Jednoznačným šlágrem víkendových bojů v české elitní fotbalové lize bude derby pražských „S". Do něho ve výrazně lepší pozici vstupují hráči Slavie, kteří mají na svého odvěkého soka čtrnáctibodový náskok, ale odehráli o dva duely více. Pokud chce Sparta pomýšlet na zdramatizování boje o titul, nemůže si dovolit ztrátu. Povede se jí to?

Úřadující mistr zažívá další parádní sezonu. V 25 kolech poztrácel jen deset bodů za pět remíz, které byly vždy překvapivé. Naposledy sešívané obralo Brno, kterému se to povedlo i na podzim. Naopak celky z horních příček tabulky na červenobílou mašinu nestačí. Své by o tom mohli vyprávět i fotbalisté z Letné, kteří začátkem prosince doma rupli 0:3. Tři body pak v nejsledovanějším klání na české scéně nebrali 11x v řadě! Naposledy se jim to povedlo v březnu 2016.

Oba týmy v týdnu zvládly zápasy v poháru. Sparta si v tom českém poradila s Jabloncem hladce 4:1, její rival pak v Evropské lize dokázal remizovat na Emirates Stadium s Arsenalem 1:1 a před čtvrtfinálovou odvetou tak rozhodně není bez šance na postup. Zatímco pro tým kouče Pavla Vrby je nadcházející konfrontace jasnou prioritou, pro Vršovické je zákonitě o něco výše vidina senzačního postupu do semifinále evropské soutěže. Je tedy otázkou, jak moc trenér Jindřích Trpišovský zamíchá se sestavou.

Sparta slavit nebude!

„Věřím, že SKS uhraje minimálně bod. V takovém případě by se mi vrátil vklad. Letenští sice rozstříleli Teplice, ale nemyslím si, že by to mělo stačit i na Slavii. Ta má velkou sílu v obraně, což bylo vidět na Rangers. Pokud je potřeba, umí zapnout a soupeře nepouštět do vyložených šancí. Na českou ligu má velkou sílu i její „B-tým“. Je to sice derby, které nemá favorita, ale hosté tři body brát nebudou,“ uvádí v analýze na výhru borců z Edenu v sázce bez remízy s kurzem 1,68 radovan1990.

Vidíte to stejně?

