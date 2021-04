Čeští hokejisté v Norimberku! Zasypou Němce góly?

Český výběr má s německými hokejisty příznivou zápasovou bilanci. Z posledních 11 střetů vybojoval devět triumfů v základní hrací době, jeden po samostatných nájezdech a utrpěl jedinou porážku. V každém z předchozích pěti vzájemných duelů jsme pak viděli minimálně šest gólů a ve čtyřech z nich propadly do sítě našeho západního souseda alespoň čtyři puky. Bude přestřelka i ve čtvrtek? Vsaďte si u Tipsportu a vychutnejte si mezistátní zápolení živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!



Domácí pod palbou

„Češi vstoupili do přípravy dvěma jednoznačnými výhrami nad Rakouskem 5:0 a 7:2. Následoval řez kádrem, tým opustilo několik hráčů, naopak se připojili vyřazení semifinalisté – sparťané Tomášek s Němečkem a mladoboleslavští Růžička, Najman a Kousal. Kvalita by se tak měla zvýšit. A Němci? Ti za sebou mají dvojboj se Slovenskem a z jejich strany to nebyla žádná sláva (3:4 po nájezdech a 1:2). Padnou i tentokrát a zároveň se dočkáme minimálně čtyř branek,“ píše v analýze sázkař Gooner007.

Také outsiderovi nevěříte?

