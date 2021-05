Slavia chce double! V poháru ji čeká Sparta

Mistrovská tajenka na české ligové scéně byla o víkendu čtyři kola před koncem definitivně rozluštěna. Titul mohli slavit hráči Slavie ještě než v Edenu kopli v duelu s Plzní (5:1) do míče. Pomohla jim k tomu remíza Sparty v Liberci. Nyní si to obě pražská „S“ rozdají v semifinále domácího poháru. Potvrdí roli favorita borci z Vršovic? O tom rozhodněte na tiketech a derby sledujte v přímém přenosu na TV Tipsport!

Červenobílí jasně vládnou domácí soutěži, což potvrdili s velkým předstihem dalším mistrovským titulem. Nedělní oslavy navíc okořenili demolicí Plzně, která dostala od čtvrtfinalisty Evropské ligy pětibrankový výprask. Tým kouče Jindřicha Trpišovského ale zdaleka nehodlá končit a úspěšnou sezonu chce dotáhnout k dalšímu double. Aby se dostal do finále, musí zdolat Spartu. Pohled na formu i vzájemnou bilanci z posledních let hovoří jasně pro Stancia a spol.

Derby? Znovu pro SKS!

„Slávisté si jasně poradili s Viktorií, naopak borci z Letné byli rádi za bod z Liberce. Příchod trenéra Pavla Vrby měl sice na Spartu pozitivní efekt, ale nyní to přestává fungovat a hra zapadá do starých kolejí. Dopředu je to lepší, ale obrana je opravdu bídná a kupí chybu za chybou. Čerstvý mistr je v neskutečné pohodě, všichni jsou zdraví a ve formě. Největší rozdíl čekám ve středu zálohy, kde budou domácí postrádat Krejčího ml., za kterého nemají adekvátní náhradu. Na druhé straně se představí Stanciu, Ševčík, Provod či Holeš. Všichni jsou kvalitativně někde jinde než třeba Pavelka. Vršovičtí zvítězí, klidně to může být o dva až tři góly,“ uvádí v analýze na triumf SKS v kurzu 1,95 Sitopsecret.

