UFC na TV Tipsport! V hlavní roli ženy a slovenský talent!

Je tu další galavečer americké organizace UFC a opět se podíváme do amerického Las Vegas. V hlavním zápase večera se proti sobě postaví ženy. Ve slámové váze si to mezi sebou rozdají Marina Rodriguezová a Michelle Watersonová. Na tomto turnaji se představí také talentovaný slovenský bojovník Ľudovít Klein. Toho čeká druhý zápas v prestižní MMA lize. Jeho soupeřem bude americký zápasník Michael Trizano, který je vítězem populární reality show The Ultimate Fighter z roku 2018. Kdo se bude radovat z důležitého triumfu?