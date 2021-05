Baník na Letné! Tuhá bitva, nebo exhibice Sparty?

Slezané byli po 30. kole sice až na osmé pozici, pod trenérem Smetanou se ale dostali do výborné formy. V uplynulých pěti duelech získali jedenáct bodů. Odvezou si i z hlavního města alespoň jeden v kurzu 2,53? K tomu by jim pomohl vstřelený gól. Jenže v posledních pěti vzájemných zápasech hraných v Praze hned čtyřikrát hosté z Ostravy neskórovali. Tušíte, že se tentokrát prosadí (kurz 1,52), nebo se přikláníte k tomu, že brankář Sparty vychytá nulu (2,37)? Rozhodněte v tiketech.

V polovině března přineslo pohárové čtvrtfinále hodně vyrovnanou bitvu. Domácí nakonec zvítězili 1:0 díky proměněné penaltě z 89. minuty. Přinese i nedělní souboj maximálně jednu trefu (4,36)? Chcete si vsadit například na výhru týmu v handicapu, který hráč dá gól, na přesný výsledek, počet žlutých karet nebo na to, že rozhodčí nařídí pokutový kop? Vsaďte si u Tipsportu a všechna utkání elitní české ligy sledujte v přímém přenosu na TV Tipsport. Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Body zůstanou na Letné!

„Sparta zápas s Baníkem rozhodně zvládne. Hancko už je fit a vrací se i Juliš. Doufám, že Vrba postaví Karlssona od začátku. To by na hřišti bylo znát. Hlavní je pro mě fakt, že Hložek už se začíná dostávat do formy. Ty čtyři branky za dva zápasy mu srovnají pošramocené sebevědomí a bude s Karlssonem hlavní ofenzivní zbraní. Za menší vklad si určitě vyzkouším také sázku, že Sparta vyhraje, ale inkasuje gól. K defenzivě domácích se totiž netřeba dlouze vyjadřovat. Hancko na levém beku to nějak moc nezpevní a čekám, že Nita bude mít jako vždy nějakou práci,“ napsal v analýze s kurzem 1,50 jonnty. Vsadíte si také na vítězství Letenských?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!