Semifinále ME! Ukončí Anglie dánskou pohádku?

Fotbalové mistrovství Evropy pomalu vrcholí. Středeční program vyplní semifinálová srážka Anglie vs. Dánsko. Favoritem je Albion, který se mezi poslední čtyři týmy na ME probojoval po dlouhých 25 letech.

Angličané nabrali slušnou formu. Neporaženi jsou už 11 zápasů v řadě. Dánsko, které se do semifinále ME dostalo poprvé od roku 1992, kdy celý turnaj vyhrálo, ale určitě není bez šance. Jeho výkony postupně gradují! Ve vyřazovací části to pocítil jak Wales, jenž padl 0:4, tak minule Češi (1:2). Mužstvo trenéra Kaspera Hjulmanda má navíc na fotbalového obra vedeného Garethem Southgatem i jednu příjemnou vzpomínku – ne tak dávno, v říjnu 2020, ho ve Wembley v Lize národů porazilo 1:0.

Senzace v Londýně

Tipér chachar99 vyhlíží úspěch party kapitána Simona Kjaera (v kurzu 5,47): „Proti Ukrajině to byl první jednoznačný triumf Anglie. Její hra je nudná, ne nijak útočná a myslím si, že zrovna od Dánů nějakou tu branku inkasuje. Seveřané jsou pro mě velmi milým překvapením. Slušný tým, krásné a rychlé kombinace. Jsou ofenzivně laděni a kromě duelu s námi ostatní mužstva přehrávali. Ačkoliv má Albion výhodu domácího prostředí, věřím, že Dánsko bude opět diktovat hru. Očekávám jeho vítězství 2:0 nebo 2:1.“



Necháte se inspirovat?

