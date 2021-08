Nejlepší fotbal se stěhuje do O2 TV. Diváci se dočkají Ligy mistrů, Bundesligy, Serie A i La Ligy

Na tyto skvělé novinky reagoval i legendární brankář Petr Čech. „Já jsem osobně moc rád, že O2 TV jako jediná televize na českém trhu nabídne v nadcházející sezoně kompletní sportovní zážitek, vše podstatné, v O2 TV vám nic neunikne. Ať už je to Liga mistrů, Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A nebo česká nejvyšší soutěž, hokejová extraliga, tenisový okruh WTA, NFL, UFC, show TIKI-TAKA a tak dále. Jsou to tisíce hodin přímých přenosů, studií, pořadů, které uvidíte jen a jen v televizi O2 TV,“ hlásá do světa ambasador O2 TV Petr Čech.

Stanice Premier Sport 2 se vyrábí přímo v redakci O2 TV Sport. Fanoušci se dočkají i nového moderního studia s virtuální realitou, která umožní vkládat 3D grafiku nebo přenést hosta odkudkoliv do studia.

Kde diváci nové kanály s exkluzivním obsahem najdou?

Nové stanice Premier Sport 2, Nova Sport 3 a Nova Sport 4 budou součástí tarifů O2 TV Stříbrná, O2 TV Zlatá i nového předplaceného tarifu O2 TV Sport Plus (299 Kč na třicet dní), který na osmi HD kanálech (O2 TV Sport, O2 TV Fotbal, O2 TV Tenis, ČT sport, Premier Sport, Premier Sport 2, Nova Sport 3, Nova Sport 4) nabídne všechny oblíbené sporty na jednom místě.

Předplatitelé nejoblíbenějších tarifů O2 TV dostanou nyní navíc stovky přenosů z nejlepších fotbalových soutěží. Nezapomíná se ale ani na další zákazníky. Majitelé O2 TV Bronzová budou mít v rámci ochutnávkového proma k dispozici nový kanál Premier Sport 2 s prestižní Ligou mistrů.

O2 TV může mít každý

Televize O2 TV je dostupná pro všechny diváky na českém území. Ke sledování stačí jakékoli připojení k internetu. Exkluzivní stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal přináší kromě kompletní FORTUNA:LIGY také atraktivní hokejovou extraligu, ženský tenisový okruh WTA, basketbalovou Euroligu, show TIKI-TAKA, talkshow Česká ulička, galavečery MMA nebo motoristické sporty. Kanály Premier Sport a Premier Sport 2 vysílají například anglickou Premier League, Ligu mistrů UEFA, turnaje nejprestižnější MMA organizace světa UFC nebo populární NFL.

