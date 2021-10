Nejlepší fotbal na Telly: Nově i Liga mistrů UEFA

Už léta přináší Telly do českých domácností přenosy nejlepších sportovních svátků světa. Nově se ke stálicím mezi vysílanými sériemi přidává Champions League, prestižní fotbalová soutěž nejlepších fotbalových klubů Evropy pořádaná UEFA.

Oslavte začátek nové sezóny ve velkém stylu spolu s nejzářivějšími fotbalovými hvězdami Evropy. Mezi tradiční fotbalové soutěže vysílané televizí Telly (dříve DIGI) jako Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A a Ligue 1 se totiž přidává opravdová perlička – Liga mistrů UEFA!

Hvězdná sestava na vaší obrazovce

„Jednání o licenčních poplatcích byla náročná, ale korektní a věcná. Jsme velice rádi, že našim klientům můžeme i nadále nabídnout špičkové sportovní přenosy fotbalových lig v kvalitě, na kterou jsou naši diváci zvyklí, a navíc jim umožnit i sledování prestižní Ligy mistrů UEFA," popsal Vladimír Rusnák, ředitel televizního operátora Telly.

Souboje mezi nejlepšími fotbalovými kluby Evropy můžou noví i stávající zákazníci sledovat na programu Premier Sport 2, Nova Sport 3 a Nova Sport 4, zatímco prestižní Premier League proběhne na kanálech Premier Sport 1 a 2. Bundesliga, LaLiga i Serie A pak ovládnou kanály Nova Sport 3 a 4. Těšit se můžete taky na FA Cup, Carabao Cup, MLS, Skybet Championship, Scottish Premiership, Primeira Liga, rakouskou Bundesligu, Bundesligu 2, FA Community Shield, Copa liberatadores. Znalci kopané už navíc jistě tuší, že se bude letos opravdu na co dívat. Po 18 letech opustila FC Barcelonu fotbalová ikona L. Messi, který nově kope za pařížský klub PSG, a po 12 letech se rovněž vrátil do Manchesteru United portugalský klenot C. Ronaldo. Buďte u jejich zákroků společně s Telly!

Sportovní balíčky od Telly

Fotbal ovšem není vše, co vás na Telly čeká. Televize nabízí také přenosy ostrých MMA bitev v UFC, ligu amerického fotbalu NFL včetně legendárního Super Bowlu, vznešené turnaje ATP a PGA Tour, mrazivě kvalitní hokej NHL nebo špičkový basketbal týmů NBA. Na své si přijdou i nadšenci auto-moto klání. Na obrazovky vám totiž Telly přinese například MotoGP, NASCAR či Speedway GP. Dále Telly odvysílá soutěže MLB, EuroLeague, GT Open, PFL, Frank Warren Boxing nebo Cage Warriors. Celkem 20 sportovních kanálů v HD rozlišení, včetně již zmíněných, najdete ve speciálním televizním balíčku Sport, který si zcela jednoduše objednáte online na: telly.cz/sport. Využijte skvělé nabídky a pořiďte si nyní balíček Sport: na 14 dní za 200 Kč, na 30 dní za 250 Kč nebo na 365 dní za 2 500 Kč.