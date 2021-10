Pohárový čtvrtek. Jak si povedou české kluby?

Udržet pohárovou neporazitelnost a rozšířit čtyřbodový zisk v základní skupině Evropské ligy. To je cíl Sparty v souboji s Lyonem. Do akce půjdou i další české kluby Slavia s Jabloncem v Konferenční lize.

„Letenským se nyní daří vše, na co sáhnou. Od remízy v Jablonci vše vyhráli a navíc se jim dost vyprazdňuje marodka, takže šance na bodový zisk určitě je. Olympique je bez debat favoritem skupiny, přesto jsem přesvědčený, že by domácí alespoň bod urvat mohli. Přeci jen v Ligue 1 na tom Lyon až tak dobře není. Případná remíza by v konečném důsledku měla vyhovovat oběma soupeřům. Klidně to může skončit bez branek,“ napsal JirkaF v analýze na neprohru rudých v kurzu 1,92.

Slavit budou i Vršovičtí

Sešívaní po triumfu nad Unionem Berlín 3:1 rupli v Rotterdamu, když hrubě nezvládli úvodní půli proti Feyenoordu (1:2). Nyní míří na hřiště Maccabi Haifa, které je v tabulce s jedním bodem poslední. Potvrdí tým trenéra Jindřicha Trpišovského předzápasové prognózy a shrábne všechny tři body?

Petra1859 to bere jako hotovou věc a v analýze na ostrou dvojku v kurzu 2,25 píše: „Pro oba celky půjde o důležitý souboj vzhledem k dalšímu vývoji ve skupině. Postupové naděje červenobílých by se tříbodovým ziskem výrazně zvýšily. Věřím, že během reprezentační pauzy úřadující český mistr nabral síly a dal se trochu do kupy. Osobně tipuji vítězství SKS 2:1.“

