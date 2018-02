Sledujte nejlepšího českého hokejistu všech dob živě na TV Tipsport!

Takový zážitek se jen tak nevidí! Jindy běžný zápas WSM ligy se promění ve festival legend! Na jedné straně Jaromír Jágr jako hrající majitel kladenských Rytířů a proti němu by mohl naskočit jeho spoluhráč z Pittsburghu, Petr Nedvěd, v dresu Benátek nad Jizerou.

Vybojují posílení Rytíři výhru?

Jak to vidí sázkaři? Plných devadesát pět procent tipů míří na Jágrovo Kladno v kurzu 1.22:1. Domácím Benátkám, které už přišly o šanci na play off, věří pouhých pět procent v kurzu 8,04:1. Hodně vyhledávaný je i tip na více než 6,5 gólů. V analýze to pak potvrzuje i tipér Puhla10: „Z utkání už se pomalu více stává exhibice než mistrovský zápas a bude se hrát určitě hodně i pro diváky. O góly by tedy neměla být nouze. Nehledě na to, že tento over padl ve všech třech dosavadních vzájemných zápasech v této sezóně"

