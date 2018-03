Vlci urvou postup a pevná obrana na Old Trafford zpečetí skvělou výhru!

AS Řím doma zvládne bitvu s Šachťarem a na Old Trafford uvidíme defenzivní bitvu i v odvetě. Tak tipují sázkaři úterní program Ligy mistrů.

Giallorossi na Ukrajině sice prohráli 1:2, ale v odvetě na domácím hřišti jim už věří plných 90 % tipérů. Jak ale připomíná sázkař MatNR, stejně jako v Doněcku, i tentokrát uvidíme gól na každé straně. „Ukrajinští Brazilci" totiž dokážou skórovat i tentokrát, ale zůstanou jim i okna v obraně a toho využijí domácí.

Naopak ve druhém souboji nepadl gól v prvním zápase a největší komunita sázkařů to nevidí na velkou přestřelku ani tentokrát. Tak například tipér calwen má skvěle rozjetý tiket a čeká právě jenom na to, až obě defenzívy zamknou branky. Už má totiž šest přesných tipů a od výhry 85 380 Kč ho dělí jenom to, aby na Old Trafford nepadlo víc než 2,5 gólu.

