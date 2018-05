Kanada zase na trůn a Češi konečně pro medaili? Sledujte MS na TV Tipsport a získejte 150 Kč zdarma

Je to tady! Hokejový vrchol roku plný nejzářivějších hvězd je v plném proudu a soupisky se blyští zářivými jmény. Švédsko s Ekmanem-Larssonem nebo Johnem Klingbergem. Kanada v čele s McDavidem, Eberlem či Schennem. Stříbrní medailisté z olympiády vedení Leonem Draisaitlem a USA s kapitánem Patrickem Kanem.

Sázkaři nejvíce věří javorovým listům. Partu kolem jedné z největších hvězd NHL má v kurzu 2,20:1 na tiketu přes 77 % tipérů. Až daleko za nimi jsou v tipech na vítězství Švédové, USA či Rusko.

Ukončí Češi medailový půst?

Český útok na medaili, na kterou čekají naši hokejisté nejdéle v historii, bookmakeři ocenili kurzem 3,60:1. Rovnou do finále je ve své analýze poslal tipér dogly. Připomíná skvělou formu mladých talentů ve výběru kouče Jandače. „Chytil si zahrál v Rangers s Zuccarellem, Jaškin dostával hodně prostoru v St. Louis." Ti, doplnění o Kubalíka či posily z NHL, by tedy měli v kurzu 7:1 proniknout do finále.

