Zvládnou Češi čtvrtfinálovou bitvu proti USA? Sledujte MS na TV Tipsport a získejte 150 Kč zdarma

Zase Amerika. Osudový soupeř české reprezentace pro vyřazovací boje je letos zase zpátky. Šest zápasů v play off za poslední čtyři roky, třikrát triumf USA a třikrát Česka. Jak vypadá podle největší komunity sázkařů druhé letošní čtvrtfinále Česko - USA? Na šedesát procent tipérů věří výběru kouče Jandače v kurzu 3,32:1. Naopak Američanům, kteří ukázali v Herningu famózní formu, věří pětina sázkařů s kurzem 1,91:1.

Postup Česka za 128 tisíc?

Na to, že český tým dostane zápas minimálně do prodloužení pak sází tipér s přezdívkou mikula67, který míří na 127 752 Kč. Jeho tip pak nepřímo potvrzuj jeho kolega laukub, který v analýze dodává: „Stejně jako na OH očekávám hodně vyrovnaný zápas. Jde o hodně, předpokládám že budeme hrát hodně důkladně z obrany, protože každá chyba může být stěžejní."

