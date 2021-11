Florbalisté Střešovic vyhráli v Mladé Boleslavi a vedou už o pět bodů

Bezbrankové skóre šlágru prolomil ve 33. minutě Milan Meliš, který využil přesilovou hru při vyloučení Jana Zoufalého. Za 25 sekund sice vyrovnal Petr Koláčný, ale v čase 45:42 vrátil Tatranu vedení v další početní výhodě při trestu Patrika Suchánka Ondřej Němeček a za 88 vteřin zvýšil Matěj Havlas. V 51. minutě sice snížil Jakub Bína, který ale necelých pět minut před koncem neproměnil trestné střílení a Pražané těsný náskok uhájili.

"Po delší době to byl trochu jinačí zápas z toho hlediska, že hodně kralovaly obrany. Byl to velký rozdíl oproti našim posledním zápasům, kdy jsme se na to tolik nesoustředili. Musím kluky pochválit za bojovnost, kterou odevzdali. Na konci to nasazením urvali," řekl trenér Tatranu Milan Fridrich.

"Z obou stran jsme si toho navzájem moc nedovolili. Oba týmy poměrně poctivě bránily. Tatran dal dva góly z přesilovky, na což jsme se docela poctivě připravovali, takže to mě mrzí. Ani na jedno straně moc šancí nebylo. My jsme přesilovku neproměnili a neproměnili jsme nájezd a s dvěma góly je asi nemožné vyhrávat. Do obrany nemám co vytknout," uvedl trenér Mladé Boleslavi Petr Novotný.

Z posledního místa se odpoutala Česká Lípa, jež zdolala Pardubice 9:8 v prodloužení a poskočila na 12. pozici. Na dno naopak klesli poražení Sokoli.

Livesport superliga florbalistů - 13. kolo: FBC Česká Lípa - Sokoli Pardubice 9:8 v prodl. (2:1, 5:4, 1:3 - 1:0) Branky: 14. a 38. Karel, 4. Jirsa, 25. Tichý, 28. Ekl, 30. Staněk, 31. Slaný, 48. Kouba, 62. T. Novák - 16. a 39. Šmíd, 40. a 43. Teichman, 29. Křinka, 31. Petr, 42. Slabý, 54. P. Pakosta. Mladá Boleslav - Tatran Střešovice 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) Branky: 34. Koláčný, 51. J. Bína - 33. Meliš, 46. Němeček, 47. Havlas.