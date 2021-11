Max Verstappen vystartoval do Velké ceny Mexika ze třetího místa, ještě před první zatáčkou už byl ale v čele.

Čtyřiadvacetiletý Verstappen o třetím triumfu na okruhu bratrů Rodríguezových rozhodl díky povedenému startu a navázal na předchozí triumf z Grand Prix USA. Celkově vyhrál devátý závod v sezoně a devatenáctý v kariéře. "Start se mi povedl a v první zatáčce to bylo o tom, kdo zabrzdí poslední. Já jsem se ale udržel na trati a dostal se ze třetí příčky na první. To rozhodlo závod, protože pak už jsme se soustředili jen na sebe a odjeli to parádně," řekl před televizními kamerami Verstappen.

Nejrychlejší kolo v závodě mu v samotném závěru sebral patnáctý Valtteri Bottas, ale protože finský pilot skončil mimo první desítku, bonusový bod nebyl udělen.

"Musím Maxovi pogratulovat. Jejich auto bylo tenhle víkend lepší a my s tím nemohli moc udělat. Dal jsem do toho úplně vše a na konci jsme svedli se Sergiem pěkný souboj. Jsem rád, že jsem alespoň získal druhé místo, protože rychlost Red Bullu byla mimořádná," uznal Hamiton.

Do závodu odstartoval z druhého místa, ale úvod mercedesům nevyšel. Vítěz sobotní kvalifikace Bottas totiž po zhasnutí světel zaváhal a vedle Hamiltona se přes něj něj dostal i rival Verstappen, který se po dravém manévru vyhoupl do vedení ze třetí příčky.

Do Bottase navíc vzápětí narazil Ricciardo a pilot Mercedesu se propadl mimo bodovaná místa. Na následnou hromadnou skrumáž doplatili také Cunoda a Schumacher, kteří museli odstoupit.

Po stažení safety caru si Verstappen začal postupně budovat na Hamiltona náskok, který byl už po 15 kolech na úrovni šesti sekund a postupně narostl na téměř sedmnáct sekund. "Jsou na nás příliš rychlí," posteskl si v do vysílačky britský jezdec, jenž si musel naopak dávat pozor na dotírajícího Péreze.

Změnu v pořadí nepřinesly ani zastávky v boxech, po nichž Verstappen pokračoval ve zvyšování náskoku. Smůla dál provázela Bottase, který se nedokázal vrátit do bodované desítky a při pitstopu ztratil také spoustu sekund navíc kvůli problémům s výměnou levé přední pneumatiky.

Mercedes nebyl schopen na trati ve výšce 2285 metrů nad mořem zopakovat rychlé časy z kvalifikace a 20 kol před koncem dostal třetí Pérez pokyn, aby na Hamiltona zaútočil. Přestože Mexičan ztrácel na sedminásobného šampiona šest sekund, za deset kol ztrátu smazal.

Hamiltonova úspěšná defenziva

Brit se ale všem jeho pokusům ubránil a minimalizoval bodovou ztrátu na Verstappena, jak to šlo. "Vážně jsem se přes něj chtěl dostat, abychom tu byli první a druhý, ale neměl jsem jedinou šanci. I tak to ale pro mě byl neuvěřitelný den. Slyšet všechny ty fanoušky na stadionu bylo neskutečné," řekl Pérez.

K eliminaci Verstappenova nejrychlejšího kola pak Hamiltonovi pomohl Bottas, jenž v závěru nasadil nejměkčí pneumatiky a stihl mu prémiový bod na poslední chvíli uzmout.

Nizozemec se ale čtyři závody před koncem sezony zase o něco přiblížil prvnímu titulu v životě. "I když to vypadá v šampionátu dobře, pořád ještě kus zbývá. Věci se mohou rychle otočit. Už se ale těším na další závod do Brazílie, protože mám na ni pěkné vzpomínky," dodal Verstappen.

Šampionát bude pokračovat Velkou cenou Brazílie už za týden 14. listopadu.